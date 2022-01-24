Ледяную скалу создали под Хабаровском

Скалолазы создали Ледяную скалу для личного использования.

Ледяная скала появилась недалеко от Хабаровска. Создали ее скалолазы для личного использования. Однако вместо зимнего скалодрома получили арт-объект, сообщает Транссибинфо.

При этом добраться до уникального арт-объекта нелегко. Точкой отправления является остановка «Полярная». Оттуда нужно ехать в сторону Воронежа. После остановки первый поворот налево, Резервный переулок, а затем прямо по главной дороге. Далее путь идет до Каменного переулка слева и поросшего лесом холма справа. По самой накатанной дороге нужно спуститься к Амуру, где необходимо повернуть направо и двигаться вдоль берега около километра. В финале можно найти ледяную скалу.

Авторы объекта уточняют, что подобное было создано в Хабаровске впервые.