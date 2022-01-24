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Общество24 января 2022 9:02

Ледяную скалу создали под Хабаровском

Новый арт-объект уже пользуется популярностью среди туристов и случайных прохожих
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Скалолазы создали Ледяную скалу для личного использования.

Скалолазы создали Ледяную скалу для личного использования.

Ледяная скала появилась недалеко от Хабаровска. Создали ее скалолазы для личного использования. Однако вместо зимнего скалодрома получили арт-объект, сообщает Транссибинфо.

При этом добраться до уникального арт-объекта нелегко. Точкой отправления является остановка «Полярная». Оттуда нужно ехать в сторону Воронежа. После остановки первый поворот налево, Резервный переулок, а затем прямо по главной дороге. Далее путь идет до Каменного переулка слева и поросшего лесом холма справа. По самой накатанной дороге нужно спуститься к Амуру, где необходимо повернуть направо и двигаться вдоль берега около километра. В финале можно найти ледяную скалу.

Авторы объекта уточняют, что подобное было создано в Хабаровске впервые.