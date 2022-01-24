Губернатор Василий Орлов: «Более 70 амурских школ будут отремонтированы в рамках федерального проекта»

В Амурской области в рамках федерального проекта будут отремонтированы 70 школ, сообщил губернатор региона Василий Орлов. Приамурье примет участие в обновленной программе капитального ремонта учреждений среднего образования, разработанной Минпросвещения России.

- Ежегодно в рамках модернизации системы образования в Приамурье делается многое. Большой вклад вносит Федерация. С этого года на всероссийском уровне стартовал проект, в рамках которого будут капитально отремонтировано свыше 70 амурских школ, - рассказал глава региона Василий Орлов. - В силу климатических условий, большой территориальной протяженности между населенными пунктами и ограниченных возможностей подрядных строительных организаций возводить новые образовательные организации быстрыми темпами невозможно. Поэтому федеральная программа по модернизации – большая помощь создания в школах современных и, главное, безопасных условий для детей.

Амурская область ежегодно модернизирует и ремонтирует старые школы, делая их более комфортными и современными. На днях капитальный ремонт завершился в школе села Великокнязевка Белогорского района. В двухэтажном здании, построенном в 60-х годах прошлого века, еще никогда не проводилось таких масштабных работ. Строители отремонтировали спортзал и пищеблок, заменили старую кровлю, окна и систему отопления. За ходом ремонта следили специалисты ГКУ Амурской области «Строитель»: они регулярно выезжали на объект и проверяли качество работ.

После ремонта школа полностью преобразилась. По словам преподавателей, раньше в здании было достаточно холодно. Например, температура в спортзале иногда опускалась до трех градусов. Теперь во всех школьных помещениях тепло и уютно. Кроме того, раньше в школе не было столовой – дети питались в буфете. Теперь в образовательном учреждении появился полноценный пищеблок, оборудована обеденная зона. Руководство школы планирует продолжить ремонт и обновить интерьер во всех учебных кабинетах.

Напомним, в июне 2021 года президент Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с регионами подготовить специальную программу капитального ремонта школ, сделав особый упор на реконструкцию зданий в сельской местности. До конца 2026 года в России планируется отремонтировать более 7,3 тысяч школ, в том числе 3 тысячи - в ближайшие два года. Программа будет комплексной, то есть будет включать не только ремонт, но и установку современного учебного оборудования.