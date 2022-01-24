В грузинском селе Бахмаро из-за снегопадов выросли четырехметровые сугробы

Люди не могут выйти из своих домов Фото: СОЦСЕТИ

В высокогорном селе Бахмаро в Грузии после продолжительных снегопадов образовались сугробы высотой более четырех метров. Некоторые семьи оказались заблокированными в своих домах. Местные жители поделились фото и видео с места ЧП в Facebook.

Снимки потрясают воображение пользователей соцсетей. Из-за гигантских сугробов жители не могут открыть двери и окна жилых домов. В сельской группе в Facebook люди негодуют и требуют от властей расчистить снежные завалы. Есть и жалобы на разрушения: в некотрых домах стихия повредила крыльца домов и прилегающие постройки.

Кроме этого, вследствие снегопада в последние дни наблюдались проблемы с электричеством во всех районах региона: Озургети, Ланчхути и Чохатаури. В часть домов свет уже уже вернули.

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