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Происшествия24 января 2022 9:41

В грузинском селе Бахмаро из-за снегопадов выросли четырехметровые сугробы

Люди не могут выйти из своих домов
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Люди не могут выйти из своих домов

Люди не могут выйти из своих домов

Фото: СОЦСЕТИ

В высокогорном селе Бахмаро в Грузии после продолжительных снегопадов образовались сугробы высотой более четырех метров. Некоторые семьи оказались заблокированными в своих домах. Местные жители поделились фото и видео с места ЧП в Facebook.

Снимки потрясают воображение пользователей соцсетей. Из-за гигантских сугробов жители не могут открыть двери и окна жилых домов. В сельской группе в Facebook люди негодуют и требуют от властей расчистить снежные завалы. Есть и жалобы на разрушения: в некотрых домах стихия повредила крыльца домов и прилегающие постройки.

Кроме этого, вследствие снегопада в последние дни наблюдались проблемы с электричеством во всех районах региона: Озургети, Ланчхути и Чохатаури. В часть домов свет уже уже вернули.

Ранее Kp.ru сообщал о рекордном снегопаде в Краснодаре.