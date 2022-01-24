К 2025 году в Тюменской области ликвидируют все незаконные свалки

Ликвидацию и рекультивацию незаконных свалок в Тюменской области планируется полностью завершить в 2025 году. Об этом сообщила директор областного департамента недропользования и экологии Елена Уляшева.

«Доля ликвидированных и рекультивированных незаконных свалок – один из важнейших показателей региональной госпрограммы «Недропользование и охрана окружающеи среды». В 2020 году он составлял 45 процентов, в 2021 году – 49,9 процента, план на 2022 год – 51,8 процента», – рассказала директор департамента.

Стратегическая цель – создать в Тюменской области эффективную систему обращения с отходами, минимизировав экологический ущерб, прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор. Поэтому очень важно не допускать появления новых нелегальных свалок. Для этого необходимо постоянное и четкое взаимодействие между областными и муниципальными органами власти, предпринимательским сообществом и общественностью, подчеркнул глава региона.

Напомним, в декабре во время «Прямой линии» губернатору Тюменской области жители региона пожаловались на свалку в лесу, который находится в районе Старотобольского тракта. Александр Моор отметил, что в тюменских лесах проведена инвентаризация всех свалок, уточнив, что в районе Старотобольского тракта таких свалок 16. Восемь из них уже ликвидировали.

«Заготовка леса лесопользователями либо местными жителями для собственных нужд происходит на основании заключенных договоров. В 2021 году по Старотобольскому тракту с помощью беспилотников были выявлены две незаконные рубки, виновные понесли ответственность», - добавил глава региона.