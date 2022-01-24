Экс-советница Рейгана Сюзанна Масси получила паспорт России

Сюзанна Масси Фото: скриншот видео

Бывшая советница по СССР экс-президента Соединенных Штатов Америки Рональда Рейгана Сюзанна Масси получила паспорт России. Документ женщине вручил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Во время торжественной церемонии Масси отметила успешность и популярность Ушакова во времена, когда тот занимал пост посла РФ в США. Отметим, что Масси и Ушаков часто проводили переговоры в 1998-2008 годы

- Для меня было важно получить гражданство РФ, чтобы продолжить работу над своей седьмой книгой о России, — приводит слова Масси ТАСС.

Напомним, 90-летняя Масси в прошлом занимала пост советницы 40-го президента США Рональда Рейгана. Она консультировала его по вопросам американо-российских отношений. Рейган проявил интерес к деятельности Масси, когда прочитал ее книгу «Земля Жар-птицы: красота Древней России». И решил, что именно она должна стать своеобразным неформальным каналом, через который был налажен сначала обмен информацией, а затем прямое общение между Рейганом и Горбачевым. Масси заверяет, что именно она научила американского президента известной русской пословице «Доверяй, но проверяй». Но ее главной заслугой считается ее роль в окончании холодной войны, на которое она убедила пойти Рейгана, начавшего прямые контакты с Горбачевым.