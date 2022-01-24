Экс-глава МВД Степашин рассказал о том, как Михаил Гуцериев помогал освобождать заложников

Спецпосланник ООН Винсент Коштель, полномочный представитель Президента РФ в Чечне Валентин Власов и несколько десятков человек, были спасены при личном участии известного бизнесмена Михаила Гуцериева. Об этом стало известно из интервью депутата Государственной думы третьего созыва Алихана Амирханова, опубликованного в «Российской газете».

Первого заложника Михаилу Гуцериеву удалось спасти в 1996 году, это был приглашенный из Словакии специалист строительной компании. Тогда бизнесмен, который на тот момент занимал пост вице-спикера Госдумы, лично включился в переговорный процесс с бандитами. У Михаила Гуцериева был принцип - не платить бандитам, рассказывает Амирханов.

Бывший глава МВД Сергей Степашин тоже поделился с «Российской газетой» подробностями событий тех лет. «С Михаилом Гуцериевым мы были знакомы достаточно давно - он был зампредом Госдумы, у него очень сильные позиции были не только в Ингушетии, но и в Чечне. Ему верили, уважали и побаивались как сильного независимого человека и, скажем так, отважного – он не боялся ездить в горячие точки, рисковать своей жизнью», – рассказал о Гуцериеве экс-глава МВД.

Алихан Амирханов вспомнил о переговорах Гуцериева с террористами, захватившими школу в Беслане в 2004 году. Тогда известный бизнесмен предложил террористам, себя в качестве заложника взамен на освобождение маленьких детей. Бандиты не отпустили школьников, но согласились на переговоры с предпринимателем. После переговоров в спортзал, где держали заложников, смогли передать питьевую воду, а также забрать тела погибших и освободить 24 ребенка.

Предпринимателя много раз хотели представить к высоким наградам, вплоть до героя России, но он каждый раз отказывался.