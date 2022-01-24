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В мире24 января 2022 13:02

Зеленский проведет заседание Совета безопасности Украины 24 января 2022

в ходе заседания планируют рассмотреть вопросы мер по обеспечению национальной безопасности
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский проведет заседание СНБО Украины 24 января 2022

Зеленский проведет заседание СНБО Украины 24 января 2022

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 24 января, созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

«Согласно решению президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 24 января 2022 года, в 17.00 (18.00 мск.) в помещении офиса президента Украины состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в заявлении совета, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Уточняется, что в ходе заседания планируют рассмотреть вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, а также текущее состояние дел в энергетике, экономике и противодействия пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, сегодня украинский лидер призвал внешнюю разведку страны перейти к наступательным действиям. По словам Зеленского, на сегодняшний день государство противостоит угрозам его суверенитета и целостности.