Центробанк РФ останавливает покупку валюты в рамках бюджетного правила Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк России на фоне падения рубля принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 по московскому времени в понедельник, 24 января.

Как сообщает регулятор, соответсвующее решение было принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков, а также "в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков". В заявлении Банка России также отмечается, что у регулятора достаточно инструментов для того, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.

Уточняется, что Центробанк примет решение о возобновлении покупки валюты, ориентируясь на ситуацию на рынках.

После такого заявления Банка России на Московской бирже зарегистрировали укрепление рубля. В понедельник, 24 января, на 15:51 по московскому времени курс доллара составляет 79,39 рубля, а курс евро 89,70 рубля.