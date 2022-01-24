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Общество24 января 2022 14:12

После гибели девочки в Забайкалье Госдума подготовит законы против бродячих собак

В российской Госдуме подготовят изменения в законодательство, чтобы решить проблему нападения на людей бродячих собак
Мария ПАВЛОВА
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Володин предложил всем присылать предложения для подготовки законопроекта против бродячих собак.

Володин предложил всем присылать предложения для подготовки законопроекта против бродячих собак.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России подготовят предложения по изменению законодательства, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Об этом заявил в понедельник 24 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин отметил, что решение было принято после трагедии в Забайкальском крае, где стая бродячих собак насмерть загрызла семилетнюю девочку.

Решено в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами провести анализ правоприменительной практики и выработать предложения по изменению законодательства, сказал Володин.

Спикер заявил, что необходимо повысить ответственность чиновников на местах и разработать дополнительные меры поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи животным.

Вячеслав Володин предложил всем желающим направлять свои предложения по этому вопросу и пообещал, что все они будут рассмотрены.

Напомним, трагедия случилась в поселке Домна Читинского района. Семилетняя девочка пошла на прогулку и пропала. Тело девочки с многочисленными ранами нашли на пустыре, ее растерзала стая собак.

Прощание с погибшей первоклассницей пройдет во вторник, 25 января. Подробности здесь на kp.ru.