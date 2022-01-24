Bild: в Берлине подрались дипломаты из Восточной Европы

Драка с участием дипломатов из государств Восточной Европы произошла в столице Германии - Берлине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Драка с участием дипломатов из государств Восточной Европы произошла в столице Германии - Берлине. Как сообщило сегодня, 24 января издание Bild, в результате конфликта пострадали четверо человек.

По данным газеты, это случилось в итальянском ресторане в районе Груневальд в ночь на 23 января. Как отметили очевидцы, в драке принимали участие, в том числе, дипломаты из стран Восточной Европы. Как было установлено, зачинщиком ссоры стал 80-летний мужчина.

Несколько человек получили травмы, двое мужчин в возрасте 43 и 55 лет и 39-летняя женщина были госпитализированы. У одного пострадавшего зафиксирована резаная рана. В настоящее время полиция Берлина устанавливает детали этого инцидента.

Ранее Kp.ru писал, что на центральной площади Махачкалы подрались чиновники. Ссора, вылившаяся в рукоприкладство, произошла на бытовой почве. Тогда установить личности дебоширов полиции не удалось.