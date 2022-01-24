В ГИБДД пречислили случаи, когда ТО автомобиля делать обязательно

В ГИБДД разъяснили нюансы жизни автолюбителей после отмены обязательного техосмотра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель главы ГИБДД России Владимир Кузин рассказал, когда автовладельцы, несмотря на отмену техосмотра, обязаны делать ТО своей машины. Кузин рассказал об этом в понедельник 24 января на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

По словам Кузина, ТО обязательно, если в конструкцию транспортного средства внесли изменения. Также диагностическую карту придется оформлять при купле-продаже автомобиля.

Кузин уточнил, что с 1 марта 2022 года за управление авто, на которое не оформлена диагностическая карта, могут оштрафовать на 2 тыс. рублей. Замглавы ГИБДД добавил, что иметь карту при себе в виде печатного документа необязательно, так как она изготавливается в электронном виде и все сотрудники ГИБДД имеют доступ к базе данных.

Владимир Кузин отметил, что техосмотр остается обязательным для автомобилей, на которых перевозят пассажиров, но уточнил, что это касается коммерческих перевозок. Возить на личном авто родственников и друзей можно без техосмотра.

О том, что грозит водителям, которые не прошли добровольны техосмотр, читайте здесь на kp.ru.