Постпред США при ООН заявила, что Вашингтон заинтересован в переговорах с Москвой

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд Фото: REUTERS

Вашингтон заинтересован в поиске решения с Москвой за столом переговоров, а не в ходе полномасштабной конфронтации. Такое заявиление сделала постпред США при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд.

«Мы хотим найти решение за столом переговоров, а не в ходе полномасштабной конфронтации … Мы сфокусированы на поиске дипломатического решения. Мы продолжаем взаимодействовать с союзниками», - заявила дипломат, выразив надежду, что будет достигнута деэскалация.

Тем не менее, по ее словам, если Москва «пойдет на конфронтацию» Вашингтон ответит агрессивно. «В том, что касается санкций на их экономику, это повлияет… они коснутся лидеров и это вынудить их вернуться назад к дипломатическим переговорам» - отметила она.

Напомним, ранее Томас-Гринфилд заявила, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины США могут применить в отношении России не только экономические, но и военные «меры воздействия».