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Общество24 января 2022 18:01

Шесть бывших офицеров ФСБ получили до 10 лет тюрьмы за ограбление бизнесмена

Подсудимых признали виновными в разбое, лишив их воинских званий
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Шесть бывших офицеров ФСБ получили до 10 лет тюрьмы за ограбление бизнесмена

Шесть бывших офицеров ФСБ получили до 10 лет тюрьмы за ограбление бизнесмена

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московский гарнизонный военный суд приговорил сотрудников спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и бывших офицеров ФСБ к срокам от восьми до десяти лет за разбойное нападение на предпринимателя Александра Юмаранова и хищение у него 136 млн рублей в здании банка «Металлург».

Как передают РИА Новости, десть лет получил бывший оперативник Управления «К» ФСБ Александр Власов, восемь лет - его коллега Александр Карелин и экс-сотрудник управления «Вымпел» ЦСН ФСБ Дмитрий Капышкин, а бывших сотрудников спецподразделения «Альфа» Владимира Урусова, Романа Оболенского и Хетата Маргива приговорили к девяти годам. Бывший сотрудник правоохранительных органов Дмитрий Казанцев получил 9,5 лет со штрафом в размере 400 тысяч рублей, а экс-сотрудник ФНС Дмитрия Чиквина - восемь лет колонии со штрафом 300 тысяч рублей.

Подсудимых признали виновными в разбое, лишив их воинских званий и также обязав выплатить пострадавшему бизнесмену свыше 81 млн рублей.

Разбойное нападение произошло в июне 2019 года. Обвиняемые замаскировали преступление под оперативные мероприятия. Когда инкассаторы на бронированной машине должны были передать деньги предпринимателю Юмаранову, силовики ворвались в помещение банка с оружием и в полном обмундировании. Они напали на бизнесмена, забрали у него 136 млн рублей, после чего скрылись.