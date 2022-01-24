Иерей поддержал совет вирусолога не целовать иконы во время причастия Фото: Артем КИЛЬКИН

С середины января 2021 года в России ежедневно растет число заболевших коронавирусом. На этом фоне вирусолог Виктор Ларичев напомнил верующим, что во время визитов в церковь нужно соблюдать дистанцию, не забывать про средства индивидуальной защиты и не целовать иконы во время причастия.

Иерей Николай Савченко согласился, что советы разумные и рассказал, как происходят обряды в храмах во время пандемии COVID-19.

Иерей храма святителя Петра, митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко поддерживает вирусолога, такие меры предосторожности снизят риск заражения.

Еще в самом начале пандемии в 2020 году церкви было рекомендовано воздержаться от точного исполнения правил и обрядов с поцелуями и касанием.

- Мне кажется, это правильно, и, надо сказать, что это выполняется. Мы видим, например, что во время церковных служб воздерживаются от целования Евангелия, - рассказывает Пятому каналу иерей.

Если же без поцелуя иконы не обойтись, то после каждого прикосновения лик протирают тканью, смоченной спиртом.

В некоторых храмах пошли на то, чтобы проводить причастие одноразовыми ложечками. Ранее подобные шаги не предпринимались.

- У некоторых верующих это вызывает смущение, и я их понимаю. Но надо понимать и то, что эти меры не из-за нашего маловерия, а из-за нашей любви к ближнему и опасения заразить кого-то, — добавил иерей.

Тем временем введение жестких ограничений и локдаунов не станет преградой для распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Совсем скоро показатели заболеваемости должны пойти вниз, сообщает ФАН.

Но не исключено, что эта волна пандемии может оказаться последней. такого мнения придерживаются многие эксперты. Это связано с тем, что легкий по форме "омикрон" станет прививкой для россиян и так сформируется коллективный иммунитет, передает телеканал "360".