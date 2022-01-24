Боррель заявил, что угрозы немедленного нападения России на Украину нет Фото: REUTERS

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что угрозы немедленного нападения России на Украину нет.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, Боррель сообщил, что у него была возможность поговорить с госсекретарем США Энтони Блинкеном «до и после переговоров с Россией».

«Поэтому для меня сегодня ничего нового не было. Определенно, не думаю, что есть что-то, что может усилить страх за немедленную атаку», - заявил глава европейской дипломатии, комментируя вопрос, почувствовал ли он во время переговоров с госсекретарем США, что есть угроза немедленного нападения на Украину.

Боррель также заявил об отсутствии необходимости в принятии мер предосторожности для граждан стран Европейского союза на Украине. «После обмена информацией и после того, как мы послушали госсекретаря Блинкена, не думаю, что есть необходимость в принятии мер предосторожности», - заявил он.

Напомним, ранее Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части дипломатов и их семей с Украины, а также посоветовал своим гражданам на время отложить поездки в незалежную. Через некоторое время с подобным заявлениями выступили МИД Великобритании, Австралии и Германии. Позже президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, что ситуация в стране находится под контролем и причин для паники нет.