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В мире24 января 2022 8:25

Великобритания начала эвакуацию дипломатов из Украины

Посольство в Киеве продолжит выполнять основную работу
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (28)Комментарии (28)(28)
Великобритания эвакуирует часть дипломатов из Украины

Великобритания эвакуирует часть дипломатов из Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Великобритании приняли решение начать эвакуацию части дипломатов из Украины, однако посольство в Киеве продолжит работать в обычном режиме. Об этом сообщило британское Министерство иностранных дел.

- Некоторые сотрудники посольства и члены их семей выводятся из Киева в ответ на возрастающую угрозу со стороны России. Британское посольство остается открытым и будет продолжать выполнять основную работу, — гласит текст рекомендации внешнеполитического ведомства.

Напомним, Госдепартамент Соединенных Штатов распорядился начать добровольный отъезд части дипломатов и их семей с Украины. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства. Также в Госдепе американских граждан призывают на время отложить поездки на Украину. При этом в ведомстве уточнили, что такая рекомендация была дана в связи с «угрозой военных действий со стороны России», которые якобы могут начаться «в любой момент».