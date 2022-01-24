Зеленский заявил, что ситуация на Украине находится под контролем и причин для паники нет Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в стране находится под контролем и причин для паники нет. Такое заявление украинский лидер сделал после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Итогом этого заседания являются не громкие решения для медийного пространства, а очень важные выводы для нашего общества и граждан: все под контролем, причин для паники нет», - заявил украинский лидер в обращении на телеканале «Рада».

Как писал сайт kp.ru, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, заявил, что поводов для паники в незалежной сегодня нет, призвав СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью.

Напомним, накануне Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части дипломатов и их семей с Украины, а также рекомендовал американским гражданам на время отложить поездки в незалежную. Через некоторое время с подобным заявлениями выступили в Министерстве иностранных дел Великобритании. Сегодня, 24 января, стало известно, что МИД Австралии и Германии рекомендовали гражданам своих стран покинуть украинскую территорию.