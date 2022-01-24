Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части дипломатов и их семей с Украины Фото: REUTERS

Госдепартамент Соединенных Штатов распорядился начать добровольный отъезд части дипломатов и их семей с Украины. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства.

Также в Госдепе американских граждан призывают на время отложить поездки на Украину.

- Госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде их членов семей из посольства в Киеве, - говорится в документе.

При этом в ведомстве уточнили, что такая рекомендация была дана в связи с "угрозой военных действий со стороны России", которые якобы могут начаться "в любой момент".

Накануне в Госдепе сообщали о планах разрешить дипломатам отъезд из Украины. Но при этом, в ведомстве акцентировали, что Вашингтон речи об эвакуации своих граждан с Украины не идет.

Напомним, Россия уже неоднократно заявляла, что не намерена ни на кого нападать, в том числе она не планирует "вторжения" на Украину.