Минск опасается захвата белорусских пограничников польскими силовиками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что отдал приказ без предупреждения применять оружие при попытке польских силовиков захватить белорусских пограничников. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Беларусь-1".

- Я получил данные, что польские силовики планируют, возможно, захватить белорусского пограничника ...в связи с этим я отдал команду без предупреждения незамедлительно применять оружие, - заявил глава погранведомства.

Лаппо также рассказал о провокациях с польской стороны. По его мнению, они являются угрозой пограничной безопасности.

- Цель - спровоцировать пограничников Беларуси на какие-то ответные меры, - сказал Лаппо.

Накануне пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская сообщила о начале строительства пятиметровой стены на польско-белорусской границе. Возведение объекта запланировано на вторник 25 января. По словам Михальской, с этого дня участок будет передан подрядчику, который начнет там устанавливать сваи и бетонировать их. Производство стальных пролетов будущего заграждения уже ведется.