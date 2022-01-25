Львова-Белова поручила создать группу по защите детей от нападений животных

Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова после новости о гибели девочки в Забайкалье сообщила, что поручила создать рабочую группу по теме защиты детей от нападения бездомных животных. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова после новости о гибели девочки в Забайкалье сообщила, что поручила создать рабочую группу по теме защиты детей от нападения бездомных животных. На своей странице в Instagram детский омбудсмен принесла соболезнования семье погибшей девочки.

"Не отпускает очередное потрясение. Гибель девочки от стаи собак в Забаи кальском крае... Дала поручение создать рабочую группу. Институт уполномоченного усилит контроль за темой защиты детей от нападения бездомных животных. А прямо сейчас нужно максимально внимательно отнестись к тому, какими маршрутами наши дети ходят каждый день. Если есть опасения - сопровождать. Тем более, что к концу зимы собачьи стаи становятся наиболее агрессивными", - написала детский омбудсмен.

По словам Львовой-Беловой, на сегодняшний день для решения этой проблемы звучат разные предложения: от жестких до более гуманных.

"Высказываются за повышение ответственности владельцев за питомцев. В частности, регистрацию “по месту жительства” и чипирование. Чтобы человек знал, что выбросить четвероногого друга на улицу без последствий не получится. У собаки должен быть свой хозяин и свой дом", - подчеркнула уполномоченная.

Также она подчеркнула, что российский федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" работает не всегда и в стране не хватает приютов.

Напомним, что на прошлой неделе в Читинском районе Забайкальского края стало известно о гибели первоклассницы. Тело 7-летней девочки со следами нападения животных обнаружили на одном из пустырей села Домна. Правоохранители предполагают, что на школьницу напали бездомные собаки.

Ранее стало известно, что прощание с погибшей в селе Домна школьницей состоится сегодня, 25 января.