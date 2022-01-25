Медовуха, церковная служба и студенческие концерты. ВЦИОМ рассказал, с чем россияне ассоциируют 25 января

25 января россияне в два раза чаще отмечают День Святой Татьяны, чем День студента Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поделился результатами опроса, посвященного Татьяниному дню.

"Отвечая на вопрос, какой праздник в России отмечается 25 января, 40% россиян назвали День Святой Татьяны, каждый пятый — День студента (23%)", - говорится в тексте пресс-релиза исследовательского центра, который есть в распоряжении сайта kp.ru.

Интересно, что 25 января у россиян ассоциируется согласно опросу ВЦИОМ не только с Татьяниным днём и Днём студента (56%), но и с сессией( 12%), студенческими мероприятиями (26%), церковной службой( 7%) и медовухой( 4%).

По данным центра изучения общественного мнения, более половины участников опроса отметили, что им не приходилось праздновать в этот день. Всего лишь 6% проводили капустники в вузе и почти столько же поздравляли 25 января знакомых Татьян.

ВЦИОМ также рассказал, что по данным из исследований на сегодняшний день в семье каждого пятого россиянина есть студенты ( 21%). При этом среди участников опроса 5% составили студенты и семьи, в которых есть преподаватели.