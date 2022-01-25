Около 2 тысяч россиян застряли в аэропорту Стамбула из-за снегопада

В аэропорту Стамбула застряли около 2 тысяч россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аэропорт Стамбула закрылся из-за снегопада. Сейчас в нем находятся около двух тысяч организованных туристов из России.

- По предварительной оценке, в Стамбуле находится около 2 тысяч организованных российских туристов. По мнению турецких принимающих компаний, самостоятельных туристов в Стамбуле примерно в 2,5 раза больше - около 4-5 тысяч человек, — сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Как уточняет РИА Новости, аэропорт закрылся до 13:00 по местному времени, однако «Турецкие авиалинии» уже заявили, что не возобновят полеты оттуда раньше полуночи.

По данным местных синоптиков, на город обрушилась метель, в результате которой выпало более 50 см снега. По последним прогнозам, осадки в Стамбуле могут продолжиться в течение еще нескольких дней.

Как писал «КП-Петербург», на 14 часов задержался рейс из Стамбула в Санкт-Петербург. Согласно расписанию, самолет должен был прилететь в Петербург еще в 19:35 понедельника, 24 января, но вылет откладывался несколько раз по причине тяжелых погодных условий. Сначала рейс был перенесен на 4:40 утра, потом на 10:00. На данный момент онлайн-табло аэропорта Пулково и вовсе показывает задержку в прибытии более чем в сутки. Борт ждут в Петербурге в 20:55 во вторник, 25 января.