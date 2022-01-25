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Политика25 января 2022 9:33

Путин и президент Кубы не обсуждали размещение российских военных баз на острове

Отношения между Москвой и Гаваной наполнены конкретным содержанием, отметил пресс-секретарь президента РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин и президент Кубы не обсуждали размещение российских военных баз на острове

Путин и президент Кубы не обсуждали размещение российских военных баз на острове

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес не обсуждали размещение российских военных баз на острове и укрепление военно-технического сотрудничества между странами. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, отношения между Москвой и Гаваной «наполнены конкретным содержанием, и синхронизация позиций по международным и региональным проблемам чрезвычайно важна».

Как писал сайт kp.ru, накануне президент России в ходе телефонного разговора с главой Кубы обсудил торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, а также вопросы дальнейшей координации действий в соответствии с принципами стратегического партнерства.

Напомним, ранее Песков прокомментировал возможное размещение российских ракет в Венесуэле и на Кубе. Как отметил пресс-секретарь российского лидера, в этом вопросе не стоит забывать о суверенности этих государств.