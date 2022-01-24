Путин поговорил по телефону с главой Кубы Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с главой Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, а также вопросы дальнейшей координации действий в соответствии с принципами стратегического партнерства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор... Обсуждены вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания», - говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что президент Кубы поблагодарил за оказываемую стране гуманитарную помощь, в том числе в вопросе борьбы с коронавирусной инфекцией.

Напомним, в конце декабря 2021 года Куба получила от России 22 тонны гуманитарной помощи. Москва передала медицинские защитные костюмы, инъекционные шприцы и другие необходимые предметы.