Умер Владимир Губарев, советский писатель, работавший в «Комсомольской правде»

Владимир Губарев Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В возрасте 83 лет умер советский писатель и журналист Владимир Губарев. Об этом говорится в Telegram-аккаунте Союза журналистов России.

- Умер наш коллега, известный журналист, писатель и драматург Владимир Степанович Губарев, — гласит текст сообщения.

Владимир Губарев родился 26 августа 1938 году в белорусском Могилеве. Работал журналистом в газетах «Комсомольская правда» и «Правда», освещая актуальные вопросы науки и освоения космоса. 26 апреля 1986 года первым из журналистов оказался на месте Чернобыльской аварии. Под впечатлением от увиденного написал пьесу «Саркофаг».

Является автором шести пьес и 14 книг, посвященных космосу и науке.

Ранее в Санкт-Петербурге умер писатель Андрей Измайлов, автор романов «Жмурки» и «Бой с тенью», написанные по мотивам успешных экранизаций. Прозаик скончался на 69-м году жизни. Первым скорбную весть сообщил депутат Заксобрания Северной столицы Борис Вишневский, друг Измайлова. Писатель был главой секции прозы при Союзе писателей Санкт-Петербурга. Измайлов начинал карьеру прозаика с интеллектуальных и ироничных триллеров. В 90-е, подстать времени, он концентрируется на криминале и детективе. Затем в его книгах начали появляться элементы фантастики.