В Роспотребнадзоре заявили, что поражение легких при омикроне развивается после 9-10 дней болезни Фото: Иван МАКЕЕВ

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявил, что поражение легких при новом штаме коронавируса "омикрон" развивается после 9-10-го дня болезни.

"В легких омикрон размножается в 10 раз медленнее, потому и поражает их значительно реже. Тем не менее развитие поражения легких при омикроне также может встречаться", - пояснил специалист в беседе с изданием Lenta.ru.

Эксперт отметила, что в группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями и пожилые, а также маленькие дети.

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