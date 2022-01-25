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Здоровье25 января 2022 10:38

В Роспотребнадзоре заявили, что поражение легких при омикроне развивается после 9-10 дней болезни

Эксперт отметила, что в группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями и пожилые, а также маленькие дети
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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В Роспотребнадзоре заявили, что поражение легких при омикроне развивается после 9-10 дней болезни

В Роспотребнадзоре заявили, что поражение легких при омикроне развивается после 9-10 дней болезни

Фото: Иван МАКЕЕВ

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявил, что поражение легких при новом штаме коронавируса "омикрон" развивается после 9-10-го дня болезни.

"В легких омикрон размножается в 10 раз медленнее, потому и поражает их значительно реже. Тем не менее развитие поражения легких при омикроне также может встречаться", - пояснил специалист в беседе с изданием Lenta.ru.

Эксперт отметила, что в группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями и пожилые, а также маленькие дети.

Ранее врачи Бангладеш назвали насморк, головную боль и усталость частыми симптомами новыми штаммами коронавируса. Они также отметили, что симптомы похожи на сезонный грипп, передают "Известия"

Напомним, в России за сутки с коронавирусом госпитализировали 12 837 человек. Накануне с коронавирусом госпитализировали 5970 человек, рассказывает RT.