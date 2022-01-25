Треть россиян в день зарплаты тратится на доставку еду и рестораны

На первом месте спонтанных трат оказались доставка еды и посещение ресторанов (32% опрошенных). Фото: Shutterstock

В день получения зарплаты россияне тратят больше всего денег на походы в рестораны и доставку готовой еды. При этом оказалось, что в дату "получки" более 71% граждан позволяют себе больше, чем в другие дни, говорится в совместном исследовании Delivery Club и аналитического центра ResearchMe.

По итогам опроса оказалось, что различий между поведением мужчин и женщин в этом плане практически нет.

Как отмечается в материалах исследования, у 37% респондентов лишние расходы в даты авансов и зарплат каждый месяц одинаковые. У 67% респондентов они не превышают 5 тысяч рублей.

На первом месте спонтанных трат оказались доставка еды и посещение ресторанов (32% опрошенных). На втором – покупка предметов одежды и обуви (29%), далее следуют подарки себе и близким (24%).

В число наиболее непопулярных трат попали: покупка книг, обучающих курсов и тренингов (5%), продуктов питания (4%), расходы на авиабилеты и бронь гостиниц (3%).

Как ранее писал Kp.ru, жители России стали тратить в два раза больше на услуги медицинских лабораторий. Так, за 10-17 января 2022-го года граждане на это потратили вдвое больше средств, чем за предыдущую неделю. Также в первую рабочую неделю после новогодних праздников увеличились расходы россиян на покупку лекарств в аптеках.