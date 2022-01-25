США, Британия и еще три страны создадут Фонд помощи Украине

Пять стран создадут Фонд помощи Украине Фото: REUTERS

Пять стран мира намерены в этом месяце создать Фонд помощи Украине. Его учредителями станут Соединенные Штаты, Великобритания, Швеция, Швейцария и Канада.

«Речь идет о создании фонда «Партнерство за сильную Украину». Это общая инициатива Великобритании, Канады, США, Швейцарии и Швеции. В текущем месяце планируется официальный старт работы фонда», – сообщается на сайте Министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины.

Согласно проекту, страны-участницы внесут в фонд более 47 миллионов долларов в течение трех лет. Целью проекта является поддержание «долгосрочного устойчивого развития и повышения устойчивости общин, пострадавших от российской агрессии», сказано в сообщении. Также финансирование направят на предотвращение дальнейшей эскалации конфликта в Донбассе и подготовку «к плавной и беспрепятственной социальной, экономической и политической реинтеграции временно оккупированных территорий».

В 2022 году из средств фонда «Партнерство за сильную Украину» будут профинансированы проекты в сфере энергоэффективности и укреплению и состоятельности общин, сообщили в Министерстве.