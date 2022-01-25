Рекордное количество семей появится в Ростовской области в зеркальную дату февраля

22 февраля в Ростове состоится рекордное число брачных церемоний. Фото: архив КП

В Ростовской области в красивую зеркальную дату в феврале будет зарегистрировано рекордное количество браков. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на управление ЗАГС по региону.

22 февраля 2022 года на Дону появятся 380 новых семей. Столько заявлений подали женихи и невесты в ЗАГСы региона. Это более чем в три раза больше, чем в прошлогоднюю зеркальную дату — 21 февраля 2021 года. Тогда семьи решили создать 113 пар.

В январе в Ростовской области были приняты правила посещения ЗАГСов и проведения свадебных церемоний. По этим требованиям молодоженам и гостям праздника запрещается громко смеяться, говорить по телефону и употреблять спиртное. Но возмущения жителей региона в управлении ЗАГС по региону пересмотрели правила и внесли поправки. Смеяться во время бракосочетания все-таки можно, но не настолько громко, чтобы мешать церемонии.

Напомним, ажиотаж среди будущих жен и мужей подогревали и объявления в интернете. Автор одного из них обещал отдать свою забронированную дату свадьбы 22.02.2022 за полмиллиона рублей.