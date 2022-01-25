Депутат Сергей Миронов призвал отменить ЕГЭ для школьников

Сергей Миронов призвал отменить ЕГЭ для школьников Фото: Мария ЛЕНЦ

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов призвал отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для школьников.

"ЕГЭ — зло, идиотизм полный. Не сомневаюсь, что рано или поздно мы его отменим. <...> В выпускных классах у нас сегодня не учат, а только натаскивают на ЕГЭ. Без репетиторов, скорее всего, идешь на платное обучение в вузе - это еще большие деньги", - пояснил парламентарий в беседе с изданием "Газета.ru".

Миронов предложил, чтобы региональные комиссии по различным предметам в течение месяца принимали "у всех желающих" традиционные экзамены.

В ноябре 2021 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин также призывал отменить ЕГЭ.

"Отменить Единый государственный экзамен. Это просто пытка какая-то для молодежи", - цитирует главу ведомства ОТР.

Ранее стало известно, что около 60% россиян относятся к ЕГЭ негативно и хотели бы его отмены. Полностью поддерживают такую форму тестирования выпускников 7% опрошенных, передает телеканал "360"