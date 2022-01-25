Путин посоветовал студентам МГУ не переборщить с медовухой в Татьянин день

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин посоветовал студентам не пить слишком много медовухи в Татьянин день. Такой совет российский лидер на встрече с учащимися крупнейших российских вузов во вторник, 25 января 2022 года.

Рекомендация прозвучала в ответ на слова ректора Московского государственного университета (МГУ) Виктора Садовничего о традиции угощать молодых людей медовухой в этот праздник. Причем, по обычаю, это делает именно ректор.

"Только все хорошо в меру", - уточнил глава государства, добавив, что "без медовухи не обойтись".

Напомним, Татьянин день в нашей стране традиционно отмечается 25 января, хотя международный День студенчества празднуется 17 ноября. Такие двойные именины российские студенты получили благодаря открытию Московского университета в 1755 году. Именно в этот день императрица Елизавета подписала указ "Об учреждении Московского университета".