Путин призвал обеспечить углубленное изучение школьниками математики и информатики Фото: REUTERS

Принципиальная задача властей – обеспечить доступность подготовки специалистов по математике и информатике с самых юных лет, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами в честь празднования Татьяниного дня.

«Наша принципиальная задача – обеспечить доступность современной подготовки по математике и информатике, причем уже с самых юных лет. У любого школьника, если у него есть желание, должна иметься возможность изучать эти предметы на углубленном уровне», – сказал российский лидер.

Как отметил глава государства, более половины бюджетных мест в российских вузах распределяется по специальностям, связанным с математическими и техническими науками. По мнению президента, математика – не какая-то абстрактная, отвлеченная область знаний, а наука будущего и инструмент для развития новых технологий и самых передовых отраслей».

Путин заявил, что Россия продолжит реализацию научных и технологических проектов, в том числе работу с большими данными в промышленности, финансах, медицине и генетике. Глава государства также напомнил, что на основе математических методов разработчики создают современные программные решения в сфере искусственного интеллекта

«Математика пронизывает действительно все и вся, и я всячески буду поддерживать в меру своих сил это направление», – добавил он.