Минфин выступил за регулирование криптовалют

Минфин выступил против запрета криптовалют: "Нужно регулировать, а не запрещать" Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков заявил, что Минфин России выступил против запрета криптовалют. По его мнению, направление нужно регулировать, а не запрещать.

"Первое, что нужно сделать, - это, конечно, нужно защищать интересы наших граждан, потребителей этих услуг, тех, которые покупают эти активы или используют криптовалюту в каких-то других технологических решениях", - пояснил Чебесков, отвечая на вопрос корреспондента издания Lenta.ru.

Он отметил, что ведомство уже подготовило концепцию регулирования этой отрасли и ждет позицию правительства по этому вопросу.

Напомним, в Центробанке предложили запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в России, передают "Известия".

Ранее в Федеральной налоговой службе (ФНС) России заявили, что в России есть необходимые технические инструменты для обеспечения прозрачности криптоактивов.

"Безусловно, Федеральная налоговая служба, как контрольно-надзорный орган, выступает за то, чтобы каналы движения криптоактивов были прозрачными", - цитирует RT заместителя начальника управления налогообложения юридических лиц ведомства Андрея Конькова