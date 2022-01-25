Лукашенко заявил, что каждый белорус должен говорить по-белорусски

Лукашенко заявил, что каждый белорус должен разговаривать по-белорусски. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил, что каждый белорус должен разговаривать на белорусском языке. Об этом он сказал во вторник, 25 января, на заседании-совещании с Национальной академией наук Белоруссии, пишет БЕЛТА.

Президент Белоруссии отметил, что многие белорусы знают русский язык лучше, чем белорусский, но именно белорусский язык является тем, что отличает белорусов от других.

«Пусть, так сложилось, что это наш русский язык. Но русский язык нас не отличает от других. Допустим, от русских. А «беларуская мова» отличает от других», - сказал Лукашенко.

Президент отметил, что в стремлении к тому, чтобы каждый белорус разговаривал по-белорусски, нет ничего антироссийского.

«И русский язык, и «беларуская мова» - это наше. Но «беларускую мову», мы ее не насаждаем, но мы будем стремиться к тому, чтобы каждый белорус мог разговаривать на белорусском языке. И нет здесь ничего антироссийского и так далее», - сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко отметил, что не предполагает придерживаться политики «мягкой белорусизации» и подчеркнул, что в языковом вопросе не должно быть «шума и гвалта». Белорусский президент отметил, что свое слово в этом отношении должны сказать представители сферы образования и ученые.

По данным опроса, проведенного в 2019 году, 48 процентов белорусов назвали белорусский язык родным, но разговаривают на нем всего три процента. Подробности здесь.