Минпромторг считает преждевременным введение минимальной цены на пиво

В Минпромторге считают преждевременным введение минимальной цены на пиво Фото: Иван МАКЕЕВ

Минпромторг России считает преждевременным вводить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво в стране. Об этом рассказал на заседании Совфеда директор департамента развития внутренней торговли ведомства Никита Кузнецов.

- Мы считаем, что сейчас рассматривать это (введение МРЦ) было бы преждевременно, — приводит слова Кузнецова ТАСС.

Сообщается также, что Министерство финансов также считает данную меру преждевременной.

Напомним, с 1 апреля 2021 года в России введена единая минимальная цена на табачную продукцию. Практически это означает, что теперь легальная пачка сигарет из 20 штук не может продаваться дешевле 107,78 рублей. Все, что на прилавках магазинов и табачных киосков стоит меньше, – сбывается незаконным образом. Такая цифра рассчитана, исходя из минимальной ставки акциза, ставки налога на добавленную стоимость (НДС) и так называемого повышающего коэффициента (закладывается определенная маржа для торговцев). Авторы этой инициативы считают, что благодаря минимальной цене будет проще отследить контрафактную продукцию.