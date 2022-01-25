Глава "Роскосмоса" рассказал о "вечной" стройке космодрома "Восточный"

Строительство космодрома «Восточный» не завершится никогда, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строительство космодрома «Восточный» не завершится никогда, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом он говорил в ходе пленарного заседания Королёвских чтений в Москве, передает РИА Новости.

"Первая очередь космодрома для пусков ракет-носителей типа "Союз-2" к настоящему времени готова и широко эксплуатируется (пять пусков в прошлом году, в этом году тоже минимум аналогичное число пусков). Вторая очередь (стартовый комплекс для тяжелой ракеты-носителя "Ангара“) будет возведена к концу текущего года, и как только закончатся испытания технологического оборудования, ее введут в эксплуатацию в конце 2023 года", — уточнил Рогозин.

После этого, как он рассказал, приступят к строительству стартовых комплексов. Они будут предназначаться для сверхлегких ракет, ракеты-носителя "Амур СПГ" и ракеты сверхтяжелого класса.

"Строительство космодрома будет вестись непрерывно, поскольку он всегда будет развиваться в соответствии с потребностями нашей ракетно-космической техники", — подытожил руководитель Роскосмоса.

Как ранее писал Kp.ru, представители "Роскосмоса" заявили, что побывать на космодроме "Восточный" можно менее чем за 10 тыс. рублей. Также там озвучили стоимость полноценного тура по полной программе – более 674 тыс. рублей.