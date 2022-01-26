Россияне начали чаще сами ремонтировать машины в 2022 году

Жители России в этом году начали реже посещать автосервисы вследствие роста цен на их услуги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители России в этом году начали реже посещать автосервисы вследствие роста цен на их услуги. Эти данные приводятся в исследовании онлайн-сервиса СберМаркет.

Также эксперты сервиса изучили, какие товары для автомобилей россияне чаще всего выбирали 2020-2021 годах. Выборка исследования состояла из домкратов, автомобильных масел, универсальной смазки WD-40, антифриза, жидкости для омывания стекол, жидкости для ручной мойки и другого.

Как оказалось, значительный рост продаж зафиксирован у моек высокого давления, которые покупались россиянами чаще в 5,6 раза. При этом в Москве показатель вырос в 3,6 раза, в Санкт-Петербурге - в 4,3 раза. Вторая позиция по росту – у специальных жидкостях для ручной мойки машин, которые раскупались в целом по всем регионам страны в 3,7 раза чаще в 2021 году, чем в 2020. В обеих столицах рост был меньшим – в 2,4 раза.

Как ранее писал Kp.ru, россияне в среднем тратят на ремонт своей машины 10-40 тысяч рублей ежегодно. Также эксперты выяснили, что чаще других ломаются машины отечественного производства – об этом заявили 60% опрошенных автовладельцев.