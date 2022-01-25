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Экономика25 января 2022 18:54

МВФ: из-за украинского кризиса вырастут цены на энергоносители для многих стран

В МВФ не исключают повышения цен на энергоносители для многих стран мира из-за ситуации вокруг Украины
Мария ПАВЛОВА
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В МВФ прогнозируют рост цен на энергоносители из-за ситуации с Украиной.

В МВФ прогнозируют рост цен на энергоносители из-за ситуации с Украиной.

Фото: REUTERS

Международный валютный фонд заявил о возможности повышения цен на энергоносители из-за украинского кризиса. Об этом во вторник 25 января заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат во время пресс-конференции по опубликованному докладу фонда о перспективах развития мировой экономики, пишет ТАСС.

Гопинат отметила, что базовая инфляция растет практически во всех странах мира.

«Последствием [ситуации вокруг Украины] для энергетических рынков, скорее всего, будет дальнейшее повышение цен на нефть и природный газ, а значит, стоимости энергоносителей в целом для многих стран мира», - сказала Гита Гопинат.

По мнению первого заместителя директора-распорядителя МВФ, рост стоимости энергоносителей приведет к тому, что темпы базовой инфляции еще долго будут оставаться на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что в январе 2022 года цена на газ в Европе вновь превысила $1100 за тысячу кубометров. Подробности читайте здесь на kp.ru.