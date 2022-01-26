Петр Бирюков: За год в Москве собрали более 1 миллиона тонн вторсырья по программе сортировки мусора

За прошлый год при сортировке было выделено и направлено на переработку более 1 миллиона тонн вторсырья Фото: Андрей АБРАМОВ

В 2021 году столица поставила рекорд по вторсырью в программе раздельного сбора мусора. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«За прошлый год при сортировке было выделено и направлено на переработку более 1 миллиона тонн вторсырья, что на 18 % больше такого же предыдущего показателя, - отметил заммэра. - Цифры еще раз подтверждают, что выбранная в столице стратегия обращения с бытовыми отходами правильная и эффективная. Она получила одобрение и поддержку горожан».

Напомним, программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Теперь желающие складывают чистые бумагу и пластик в синий контейнер, а объедки и грязные тряпки - в серый.

«Главная задача, которую мы поставили на первом этапе, сделать процесс сортировки максимально удобным, именно поэтому была выбрана простая двухконтейнерная система, - рассказал Петр Бирюков. - Результаты программы свидетельствуют о том, что она интересна и полезна москвичам, они готовы активно в ней участвовать. И это - один из ярких примеров нашего эффективного сотрудничества с жителями».

По его словам, сегодня в столице созданы все условия для сортировки мусора. Во дворах и около социальных учреждений обустроили более 22 тысяч контейнерных площадок и поставили свыше 60 тысяч брендированных контейнеров.