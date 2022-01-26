Сенатор Джабаров предупредил о "жестком ответе" России при введении санкций США против Путина

Заявление президента США Байдена о возможных санкциях было ошибочным, считает сенатор. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров оценил заявление президента США Джо Байдена по поводу возможных санкций лично против главы РФ Владимира Путина в случае эскалации вокруг Украины. При этом сенатор посчитал слова американского главы "ошибочными", передает RT.

Владимир Джабаров напомнил, что Байден часто допускает ошибки при ответах на вопросы.

«Можно привести в пример тот печально известный вопрос, потрясший всех, который касался Путина, когда Байден давал ему оценку. После он принес извинения на встрече, назначенной в Женеве. Мне кажется, что это из той же серии», — сказал сенатор.

Также он отметил, что если американский лидер не ошибся и действительно решит ввести санкции против Путина, то со стороны РФ последует ответ в виде "жестких санкций".

«Если Байден введет санкции в отношении Путина, он введет их против целой страны и всех ее граждан. По моему мнению, так делать нельзя», — подытожил Джабаров.

Напомним, во вторник 25 января Байден допустил, что США могут ввести санкции лично против российского президента – Владимира Путина. Страна пойдет на ведение ограничений для российского главы в случае, если РФ вторгнется в Украину, уточнил американский лидер.

Ранее Kp.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Путина Дмитрий Песков назвал санкции в отношении российского лидера со стороны США "сравнимыми с инициативой по разрыву отношений двух стран".