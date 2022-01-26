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Происшествия26 января 2022 8:14

Тела девушки и парня нашли в гараже в Рязани

СК Рязани запустил проверку после обнаружения тел девушки и парня в гараже
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
СК Рязани запустил проверку после обнаружения тел девушки и парня в гараже

СК Рязани запустил проверку после обнаружения тел девушки и парня в гараже

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет по Рязанской области приступил к доследственной проверке по факту нахождения тел двух молодых людей в салоне машины в одном из гаражей Рязани. По предварительным данным, погибшие отравились выхлопными газами автомобиля, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Ранее появилась информация, что 25 января этого года в салоне машины в одном из гаражей на ул. Костычева Рязани найдены тела 17-летней девушки и ее 23-летнего друга.

По факту произошедшего проведут судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить точные причины смерти пострадавших. По итогам проверки СК РФ примет процессуальное решение.

Ранее Kp.ru сообщал, что в начале января этого года в квартире одного из домов на севере Москвы нашли труп мужчины с пакетом на голове. Погибшим оказался 35-летний выходец из Воронежа, он умер отравления опасными веществами в дни новогодних каникул.