Сенатор Турчак высказался за пожизненные сроки для всех педофилов

Андрей Турчак. Фото: Николай Тришин/ТАСС

Пожизненные тюремные сроки следует ввести для всех педофилов – в частности, для совершивших подобное преступление впервые. Такое мнение озвучил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Я не могу, скорее всего, с этой трибуны такое заявлять, но все равно хочу сказать. Я бы вообще ввел пожизненное заключение после первого совершения такого преступления. Коллеги, возможно, когда-нибудь это случится", – сказал Турчак в ходе заседания Совфеда.

Также он добавил, что вместе с коллегами коллегами сейчас работает над несколькими поправками к этому закону.

Ранее сегодня, 26 января Совфедом был одобрен закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Теперь документ ушел на подпись главе государства.

Ранее Kp.ru писал, что Госдума России выступила за ужесточение наказания для педофилов. Тогда парламентарии не исключили введение в отношении таких преступников мер медицинского характера.