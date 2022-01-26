Нижегородский Минздрав призвал волонтеров помочь поликлиникам и больницам

В Нижним Новгороде волонтеров призвали помочь медикам Фото: Архив "КП"

Нижегородский Минздрав просит волонтеров помочь в работе медицинским учреждениям в условиях небывалого подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. Из-за наплыва пациентов в поликлиниках и больницах не хватает «рук», которые могли бы разгрузить персонал хотя бы от административной работы. Об этом сообщает NewsNN.

Как написал в своем Instargam министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов, требуются волонтеры для развоза медиков по адресам, работе на «горячих линиях», формирования отчетности и прочего.

Если вы хотите стать волонтером, необходимо обратиться в администрацию интересующей поликлиники или позвонить по телефонам 8 (831) 435-79-00, 89519159950.

Кроме того, в медучреждениях не хватает медиков.

- Если у Вас есть медицинское образование и вы не практикуете в государственной сети медорганизаций, мы готовы на время (но можно и на постоянно) трудоустроить вас, в том числе по совместительству, обеспечив все необходимые выплаты, включая стимулирующие, — написал Давид Мелик-Гусейнов в соцсети.