Папа Римский призвал молиться за мир в Украине

Папа Римский Франциск I. Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск в среду, 26 января во время коллективной аудиенции в Ватикане призвал верующих направить свои молитвы за мир на территории Украины. Прямая трансляция велась на сайте "Новости Ватикана".

"Пусть молитвы, возносимые сегодня к небесам, коснутся умов и сердец ответственных лиц, чтобы возобладал диалог, и благо всех было поставлено выше частных интересов", - провозгласил Франциск.

В своём обращении к верующим предстоятель римско-католической церкви призвал часто молиться сегодня в течение дня.

"Давайте настойчиво просить у Господа, чтобы на этой земле процветало братство и преодолевались страхи и разногласия", - отметил понтифик.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что Папа Римский предложил провести День молитвы за мир из-за ситуации вокруг Украины. До этого он также неоднократно высказывался за международный диалог для урегулирования ситуации в этой стране.