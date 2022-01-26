Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2022 9:40

Папа Римский призвал молиться за мир в Украине

Понтифик пригласил верующих настойчиво просить у Господа, чтобы на украинской земле процветало братство
Анастасия СОБОЛЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Папа Римский Франциск I.

Папа Римский Франциск I.

Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск в среду, 26 января во время коллективной аудиенции в Ватикане призвал верующих направить свои молитвы за мир на территории Украины. Прямая трансляция велась на сайте "Новости Ватикана".

"Пусть молитвы, возносимые сегодня к небесам, коснутся умов и сердец ответственных лиц, чтобы возобладал диалог, и благо всех было поставлено выше частных интересов", - провозгласил Франциск.

В своём обращении к верующим предстоятель римско-католической церкви призвал часто молиться сегодня в течение дня.

"Давайте настойчиво просить у Господа, чтобы на этой земле процветало братство и преодолевались страхи и разногласия", - отметил понтифик.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что Папа Римский предложил провести День молитвы за мир из-за ситуации вокруг Украины. До этого он также неоднократно высказывался за международный диалог для урегулирования ситуации в этой стране.