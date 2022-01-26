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Общество26 января 2022 9:57

Украинец 27 раз привился от ковида ради путевки в санаторий

Для этого ему пришлось объехать почти всю Украину
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Алексей признался, что однажды за один день умудрился привиться пять раз.

Алексей признался, что однажды за один день умудрился привиться пять раз.

Фото: YouTube

Житель города Сумы в Украине – Алексей – 27 раз вакцинировался от коронавируса. Чтобы прививаться, 29-летний мужчина ездит по разным городам страны.

Об этом в ходе аппаратного совещания в Сумском горсовете рассказала глава управления здравоохранения Елена Чумаченко, сообщило местное издание sumy.today.

В освою очередь, мэр Сум Александр Лисенко подчеркнул, что молодой человек поступает неправильно. Хотя эта ситуация доказывает безопасность вакцины, считает чиновник.

Сам Алексей пояснил в комментарии одному из изданий, что решился на такую частую вакцинацию, чтобы получить популярность. Как-то за один день мужчина привился пять раз.

Также он добавил, что приехал в Харьков, надеясь получить путевку в санаторий.

«Я надеялся, что в Харькове путевку подарят, чтобы я там провел хотя бы месяц, потому что там хорошее питание и все остальное. Потому что в Сумах мне все время отказывают, хотя я не раз подавал документы», — пожаловался украинец.

Ранее Kp.ru писал, что эксперт назвал оптимальным сроком для ревакцинации полгода. В таком случае ответ иммунной системы будет хорошим.