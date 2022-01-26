Украинец 27 раз привился от ковида ради путевки в санаторий

Алексей признался, что однажды за один день умудрился привиться пять раз. Фото: YouTube

Житель города Сумы в Украине – Алексей – 27 раз вакцинировался от коронавируса. Чтобы прививаться, 29-летний мужчина ездит по разным городам страны.

Об этом в ходе аппаратного совещания в Сумском горсовете рассказала глава управления здравоохранения Елена Чумаченко, сообщило местное издание sumy.today.

В освою очередь, мэр Сум Александр Лисенко подчеркнул, что молодой человек поступает неправильно. Хотя эта ситуация доказывает безопасность вакцины, считает чиновник.

Сам Алексей пояснил в комментарии одному из изданий, что решился на такую частую вакцинацию, чтобы получить популярность. Как-то за один день мужчина привился пять раз.

Также он добавил, что приехал в Харьков, надеясь получить путевку в санаторий.

«Я надеялся, что в Харькове путевку подарят, чтобы я там провел хотя бы месяц, потому что там хорошее питание и все остальное. Потому что в Сумах мне все время отказывают, хотя я не раз подавал документы», — пожаловался украинец.

Ранее Kp.ru писал, что эксперт назвал оптимальным сроком для ревакцинации полгода. В таком случае ответ иммунной системы будет хорошим.