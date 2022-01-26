Песков заявил, что власти Италии не советовали своим бизнесменам отказаться от встречи с Путиным

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на отсутствие официальных рекомендаций итальянским бизнесменам не участвовать во встрече с президентом России Владимиром Путиным.

- Мы не слышали никаких официальных заявлений правительства Италии на этот счет, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Количество итальянских участников встречи уменьшилось на три человека по разным причинам, добавил Песков.

Ранее газета la Repubblica со ссылкой на источники в правительственном Дворце Киджи сообщило, что власти Италии обращались в Итало-российскую торговую палату с просьбой отменить встречу Путина с предпринимателями. В качестве альтернативы было предложено отказаться от участия во встрече представителям компаний, сотрудничающих с государством. При этом в министерстве иностранных дел страны посчитали встречу "частной инициативой на предпринимательском уровне".