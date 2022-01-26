Михаил Дегтярев: «Для нас самое главное – обеспечить рабочие места и доход»

В регионе появится тысяча новых рабочих мест. Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Михаил Дегтярев обсудил проект строительства проект строительства горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении «Чульбаткан» в районе имени Полины Осипенко с вице-президентом канадской золотодобывающей компании «Кинросс Голд» Клодом Шимпером. Новое предприятие обеспечит регион рабочими местами и еще больше увеличит объем добычи драгоценных металлов.

Согласно новым расчетам инвестора, в ближайшие восемь лет ежегодная мощность комбината будет составлять 9 тонн. Благодаря этому потребуется создать 1000 новых рабочих мест. Изначально планировалось 400. Михаил Дегтярев подчеркнул, что запуск ГОКа на месторождении «Чульбаткан» - это знаковый и приоритетный проект для всего региона. При этом важную роль играет именно социальный аспект – местные специалисты смогут получить новую работу и улучшится уровень их жизни.

- Для нас самое главное – обеспечить людям рабочие места и доход. Занятость тысячи специалистов – еще один трек, требующий сегодня оперативного решения. В связи с этим правительство края готово оказывать проекту ГОКа всестороннюю поддержку. В том числе и в решении кадрового вопроса, - заявил Михаил Дегтярев.

Губернатор уточнил, что подготовка будущих кадров ГОКа должна проходить на площадках высших учебных заведений и учреждений среднего профобразования Хабаровского края. Благодаря такому подходу возможность трудоустройства появится у жителей других районов края. Более того, закрепление молодежи на местах является ключевой задачей в стратегии развития региона.

В свою очередь канадская сторона поддержала такое предложение. Оно войдет в соглашение о долгосрочном социально-экономическом сотрудничестве правительства Хабаровского края и компании «Кинросс Голд» в качестве обязательного пункта. Документ будет подписан на Восточном экономическом форуме в 2022 году. Рамочный вариант соглашения заключат к концу марта.