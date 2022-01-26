Аналитики сообщили, что маленькие квартиры в России подорожали на 23,5%

Аналитики сообщили, что квартиры площадью до 32 квадратных метров подорожали на 23,5% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики портала "Мир Квартир" рассказали, что за 2021 год квартиры площадью до 32 квадратных метров подорожали во всех крупных городах России на 23,5 процента - до 90,9 тысячи рублей.

"Средняя площадь студии на "вторичке" за год сократилась на один квадратный метр до 28 квадратных метров, и эта тенденция может продолжиться и в этом году, так как на регулярный рынок продолжают поступать небольшие квартиры из вчерашних новостроек", - пояснил генеральный директор портала Павел Луценко в беседе с изданием Lenta.ru

Так, студии и однокомнатные квартиры за год больше всего подорожали в Сочи (86,3%), Краснодаре (67%) и Московской области (42,7%). Меньше всего цены поднялись в Смоленске (2,6%), в Челябинске (2,9%) и в Саратове (2,4%)

Аналитики портала уже сообщали, что в 2021 году новостройки в больших городах России подорожали примерно на 32%, до 93,6 тыс. рублей за 1 кв. м, передает RT.

Ранее стало известно, что средняя цена аренды высокобюджетной квартиры в Москве достигла $22 860. Самыми дорогими локациями стали места с видом на Кремль, МИД России, набережную Москвы-реки, Дом правительства, Новый Арбат и "Москва-Сити", рассказывают "Известия".