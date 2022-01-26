Дочь Юдашкина заявила, что в ближайшее время модельер не закончит свою карьеру

Дочь Юдашкина заявила, что в ближайшее время модельер не закончит свою деятельность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина заявила, что в ближайшие годы ее отец не закончит свою деятельность.

"Мне кажется, любой человек говорит, что к 60-ти хочет уйти. Но если этот человек трудоголик, а Валентин является таким, не думаю, что к 60-ти он куда-то уйдет", - пояснила она в беседе с изданием "Газета.ru".

Галина отметила, что работа дает модельеру жизнь, силы и интерес, поэтому он также продолжит отрисовывать коллекции.

Напомним, известный модельер Валентин Юдашкин ведет тяжелую борьбу с онкологическим заболеванием. В июле 2021 года он признался, что хотел бы найти преемника своего дела, рассказывает ФАН.

Ранее стало известно, что Юдашкин представит новую коллекцию на Неделе моды в Париже в формате онлайн. По его словам, почти половина дизайнеров устраивают цифровые показы, передает RT.