Лавров заявил о нарушении США договоров с Россией по правовой помощи

Сергей Лавров. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

США уклоняются от исполнения пунктов договора с Россией об оказании правовой помощи по уголовным делам. Об этом сегодня, 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров при выступлении на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Мы хотим добиться того, чтобы был оперативный доступ к россиянам, находящимся за границей. Часто можно увидеть надуманные предлоги, случаются и откровенные провокации, как это делают США в отношении известных россиян - Виктора Бута, Константина Ярошенко, Романа Селезнева и многих других", – отметил Лавров.

Также глава российского МИД добавил, что проблема является "многогранной". В частности, необходимо добиваться реализации договоров о предоставлении правовой помощи по уголовным делам, чего Штаты откровенно избегают, подчеркнул он.

Как ранее писал Kp.ru, США в октябре прошлого года выдвинули обвинение России в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Причиной этого выступило размещение ракет на территории Европы.